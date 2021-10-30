В Юрьев-Польском районе загорелся автомобиль

Ночью в 03:05 30 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу: Кольчугинский район, автодорога Кольчугино - Юрьев-Польский, поворот на поселок Бавлены. 26.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение всего автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади три квадратных метра. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Тушить огонь приезжали два автомобиля и шесть человек спасателей. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.