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Происшествия30 октября 2021 15:33

В Юрьев-Польском районе загорелся автомобиль

На пожаре никто не пострадал
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Ночью в 03:05 30 октября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу: Кольчугинский район, автодорога Кольчугино - Юрьев-Польский, поворот на поселок Бавлены. 26.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение всего автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади три квадратных метра. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Тушить огонь приезжали два автомобиля и шесть человек спасателей. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.