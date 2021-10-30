Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались 11 жителей

Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровело в шесть с лишним раз меньше человек, чем заболело: 53 против 321. Всего за время пандемии 52482 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели. Также за сутки скончались 11 человек, а за период наблюдения в области отмечено 2222 летальных случая. Как напоминают в департаменте здравоохранения, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.

Также по состоянию на 30 октября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,4 процента из них занято (2116), свободны 199 коек.