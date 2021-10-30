Во Владимирской области за сутки 321 человек заболели коронавирусом

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на территории Владимирской области 30 октября 2021 года лабораторно подтвержден 321 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 75 сл. в г. Владимире, 34 сл. в Гусь-Хрустальном, 33 сл. в Муромском, 29 сл. в Ковровском, 17 сл. в Кольчугинском, 16 сл. в Киржачском, 14 сл. в Собинском, 13 сл. в Гороховецком, 13 сл. в Юрьев-Польском, 13 сл. в Суздальском, 12 сл. в Александровском, 12 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Камешковском, 7 сл. в Селивановском, 6 сл. в Судогодском, 5 сл. в Меленковском, 2 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 486 случаев заболевания, из которых 14 721 сл. в г. Владимире, 7228 сл. в Гусь-Хрустальном, 6894 сл. о. Муром, 5382 сл. в Ковровском, 3239 сл. в Александровском, 3162 сл. в Петушинском, 2587 сл. в Юрьев-Польском, 2702 сл. в Вязниковском, 2667 сл. в Кольчугинском, 2600 сл. в Суздальском, 2100 сл. в Собинском, 2086 сл. в Киржачском, 1635 сл. в Меленковском, 1466 сл. в Гороховецком, 1299 сл. в Камешковском, 1131 сл. в Селивановском, 854 сл. в Судогодском, 733 сл. в г. Радужном.