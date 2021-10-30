Жительница Владимира лишилась иномарки из-за долгов

Во Владимире в ходе исполнительных действий по исполнительному производству о взыскании кредиторской задолженности произведена передача транспортного средства VOLKSWAGEN POLO взыскателю.

На исполнении в отделении судебных приставов Ленинского района находилось исполнительное производство, возбужденное на основании решения местного городского суда о взыскании задолженности по кредитным платежам с 30-летней местной жительницы. Женщина накопила долг в размере свыше 800 тысяч рублей в адрес одного из банков, при этом выполнять финансовые обязательства не спешила. В результате приставы арестовали зарегистрированное за ней транспортное средство - VOLKSWAGEN POLO. В последствии иномарка была передана взыскателю в счет погашения долга. Кроме этого, женщине также пришлось оплатить исполнительский сбор, чего она могла избежать, уплатив задолженность в срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.