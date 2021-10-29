Владимирец украл телефонов на 140 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного из магазинов областного центра, который сообщил, что с витрины похищены телефоны стоимостью около 140 тысяч рублей. Благодаря видеозаписи, которая велась в торговом зале, похитителя нашли. Им оказался 48-летний ранее несудимый местный житель.

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина, дождавшись момента, когда рядом никого не было, воспользовался случайно оставленными в дверце витрины ключами, открыл ее и похитил шесть гаджетов. Он признался, но объяснить свой поступок не смог. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Все похищенные телефоны изъяты.