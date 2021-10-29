В Судогодском районе предприятие оштрафовано за 17 нелегальных карьеров

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проверки трех участков сельхозземли общей площадью 66 гектаров, принадлежащих одному частному владельцу, специалисты обнаружили ряд нарушений.

Так, местами участки заросли многолетними сорняками, а на двух из них обнаружились 17 площадок, на которых был снят плодородный слой почвы. Проще говоря — на 5 гектарах имелись карьерные выемки, что является нарушением.

На тот момент причастных к незаконной разработке карьеров установить не удалось, но в ходе расследования сотрудники Россельхознадзора выяснили, что этим занималось ООО «ПГС». На него были возбуждены дела об административных правонарушениях. В результате общество было оштрафовано на 70 тысяч рублей.