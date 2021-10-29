Владимирские власти отказались называть аллею в честь группы BTS

Как следует из протокола заседания топонимической комиссии, вопросом №2 в разделе «Разное», прямо после переименования остановки «Руслан и Людмила», следовал вопрос «О наименовании аллеи в районе улицы Даргомыжского в честь группы BTS.

Надо сказать, что BTS – это южнокорейская поп-группа, состоящая из семерых молодых людей. Такие группы еще называют «бойз-бэнд». Образовались они в 2013 году в Сеуле, и исполняют музыку в стиле хип-хоп и R&B. Никакого отношения к Владимиру эта группа не имеет.

Кто бы ни вынес на заседание комиссии этот вопрос, но, рассмотрев его, комиссия посчитала, что «присвоение данного наименования аллее города Владимира нецелесообразно». Так что ни один объект столицы Владимирской области пока не будет носить имя какой бы то ни было поп-группы.