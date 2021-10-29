В Муроме пациентке отказались проводить химиотерапию из-за отсутствия лекарств

Муромская городская прокуратура провела проверку по факту необеспечения местной жительницы жизненно необходимым лекарственным препаратом МНН Карбоплатин.

Женщина имеет право на обеспечение лекарственными препаратами из средств регионального бюджета в связи с имеющимся у нее онкологическим заболеванием. При этом в соответствии с итоговым эпикризом Областного клинического онкологического диспансера ей рекомендован Карбоплатин, который вводится внутривенно в виде капельницы в стационарных условиях. В начале октября 2021 года пациентка записалась на прием Муромскую городскую больницу № 1 для проведения курса химиотепарии, однако ей пояснили что в настоящее время процедуру провести невозможно по причине отсутствия лекарственного препарата.

Горожанке пришлось обратиться за защитой своих прав в городскую прокуратуру, после вмешательства которой лекарство нашлось и пациентке в условиях стационара проведена химиотерапия.