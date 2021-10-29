Владимирская спортсменка завоевала "золото" на чемпионате мира по художественной гимнастике

Ангелина Шкатова приезжала в родной Владимир после Олимпиады Фото: Виктория СУХОВА

В японском Китакюсю проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. В соревнованиях в составе российской команды принимает участие уроженка Владимира Ангелина Шкатова.

В многоборье в групповых упражнениях девушки получили в общей сумме 88.35 баллов - 3 обруча + 2 пары булав (42.10) и 5 мячей (46.250). Россия заняла первое место, доказав свое мастерство. На втором месте Италия, на третьем - белорусские гимнастки.

Напомним, на олимпийских играх Ангелина Шкатова и другие девушки заняли второе место. Но как признавалась сама спортсменка, это "серебро" с золотым отливом. Гимнастка намерена взять реванш на олимпиаде в Париже.