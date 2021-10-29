Во Владимире остановку "Руслан и Людмила" переименовали в "Левитановский сквер"

Во Владимире прошло заседание городской топонимической комиссии. На нем члены комиссии приняли решение о переименовании двух городских остановок общественного транспорта.

Так, комиссия приняла единогласное решение переименовать остановку "Руслан и Людмила" на "Левитановский сквер". Сделано это было из-за того, что сам магазин, по которому остановку получила свое название, был ликвидирован. И название не отображало реалии сегодняшнего дня. В то же время сквер с памятником диктору Левитану существует. Вот в комиссии поменяли название.

А в Добром решено остановку "Сады на Добросельской" переименовать в "Поворот на улицу Егорова". Здесь члены комиссии руководствовались тем, что название вносит путаницу. Вот и поменяли на более четкое.