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Общество29 октября 2021 14:48

Владимирское РЭО ГИБДД на праздники изменит график работы

При этом все выходные прием будет проводиться только по предварительной записи
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, с 30 октября по 7 ноября регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции как во Владимире, так и по всей области, будут работать по особому графику.

Так, 31 октября, а также 4, 5 и 7 ноября объявлены неприемными днями. В остальное время РЭО ГИБДД станет работать, как и прежде. Однако записываться следует предварительно. Тем, кто записаться не сможет, инспекторы советуют подождать. Впрочем, для замены водительского удостоверения или выдаче международного можно обратиться в офис МФЦ.

Записаться на прием в РЭО ГИБДД можно через портал госуслуг, который дает еще и скидку в 30 процентов на услуги, которые предоставляет Госавтоинспекция.