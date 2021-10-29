В Судогде убивший лося браконьер загладил вину и помог охотохозяйству

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях мировой суд Судогды и Судогодского района вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в браконьерстве.

Как установлено следствием и судом, 24 марта текущего года охотник находился в автомобиле, стоящем на обочине трассы М-7. Из кабины он заметил самку лося, выстрелил в нее несколько раз из нарезного карабина, а затем собрался разделать тушу на мясо, и даже успел снять с убитого животного шкуру, но тут появились сотрудники госохотинспекции, вспугнувшие браконьера, тут же скрывшегося.

Ущерб от убийства лося составил 80 тысяч рублей. При этом орудовал мужчина в то время года, когда охота на лося вовсе была запрещена.

Мужчину в результате задержали, свою вину он полностью признал и полностью возместил причиненный государству ущерб. Более того, он добровольно возместил 320 тысяч рублей по иску прокурора о возмещении вреда, причиненного преступлением, а затем оказал материальную помощь Чамеревскому охотхозяйству, передав ему еще 100 тысяч рублей.

В результате мужчина был приговорен к штрафу в 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.