Во Владимире грузовик врезался во внедорожник при повороте на М-7

По предварительной информации ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 13.15 водитель грузовика «МАН» в районе дома №144 по улице Ноябрьской выезжал на главную дорогу с прилегающей территории, и поворачивал налево.

В это время мимо по М-7 проезжал внедорожник «Рено Дастер», которому водитель грузовой машины не уступил дорогу. В результате удара избежать не удалось. Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у водителя «Рено» закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

В настоящее время в Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.