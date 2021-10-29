Во Владимире пьяный водитель устроил ДТП на трассе М-7

Как сообщает ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру, около 08.20 мужчина, сидевший за рулем легковушки «Лада Калина» в районе поворота на комбинат «Тепличный» при повороте направо не справился с управлением совершил наезд на стоящий автомобиль «Шкода».

В результате пострадала пассажирка «Шкоды» - у 52-летней женщины прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Госпитализация ей не потребовалась.

Как выяснилось, водитель «Калины» сел за руль в нетрезвом виде. В настоящее время по данному факту проводится проверка.