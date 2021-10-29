Во Владимире два человека пострадали при столкновении легковых машин

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 06.40 в микрорайоне Юрьевец водитель «Лады» пятнадцатой модели 1990 года рождения не выбрал безопасную дистанцию перед ехавшей впереди машины, и когда та резко начала останавливаться, ударил по тормозам, отчего «Лада» вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Рено».

В результате пострадал сам молодой человек, у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ноги, а также женщина-водитель 1985 года рождения, управлявшая «Рено» - у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. После оказания помощи пострадавших отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.