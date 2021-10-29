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Здоровье29 октября 2021 10:33

Во Владимирской области 29 октября коронавирусом заболели 319 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 29 октября 2021 года лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 71 сл. в г. Владимире, 32 сл. в Ковровском, 31 сл. в Муромском, 29 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Юрьев-Польском, 16 сл. в Суздальском, 15 сл. в Петушинском, 15 сл. в Гороховецком, 14 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Киржачском, 13 сл. в Александровском, 13 сл. в Собинском, 11 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Селивановском, 6 сл. в г. Радужный, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 165 случаев заболевания (14 646 сл. в г. Владимире, 7194 сл. в Гусь-Хрустальном, 6861 сл. о. Муром, 5353 сл. в Ковровском, 3227 сл. в Александровском, 3150 сл. в Петушинском, 2574 сл. в Юрьев-Польском, 2690 сл. в Вязниковском, 2650 сл. в Кольчугинском, 2587 сл. в Суздальском, 2086 сл. в Собинском, 2070 сл. в Киржачском, 1630 сл. в Меленковском, 1453 сл. в Гороховецком, 1291 сл. в Камешковском, 1124 сл. в Селивановском, 848 сл. в Судогодском, 731 сл. в г. Радужном).