Во Владимирской области 29 октября коронавирусом заболели 319 человек

На территории Владимирской области 29 октября 2021 года лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 71 сл. в г. Владимире, 32 сл. в Ковровском, 31 сл. в Муромском, 29 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Юрьев-Польском, 16 сл. в Суздальском, 15 сл. в Петушинском, 15 сл. в Гороховецком, 14 сл. в Кольчугинском, 14 сл. в Киржачском, 13 сл. в Александровском, 13 сл. в Собинском, 11 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Селивановском, 6 сл. в г. Радужный, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 165 случаев заболевания (14 646 сл. в г. Владимире, 7194 сл. в Гусь-Хрустальном, 6861 сл. о. Муром, 5353 сл. в Ковровском, 3227 сл. в Александровском, 3150 сл. в Петушинском, 2574 сл. в Юрьев-Польском, 2690 сл. в Вязниковском, 2650 сл. в Кольчугинском, 2587 сл. в Суздальском, 2086 сл. в Собинском, 2070 сл. в Киржачском, 1630 сл. в Меленковском, 1453 сл. в Гороховецком, 1291 сл. в Камешковском, 1124 сл. в Селивановском, 848 сл. в Судогодском, 731 сл. в г. Радужном).