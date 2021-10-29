В Меленках на улице Заречной дотла сгорел частный жилой дом

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 13.05 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о том, что на улице Заречной охвачен огнем дом №9. На место ЧП выехали восемь пожарных на трех спецмашинах.

К моменту прибытия оказалось, что одноэтажный дом горит по всей площади — вызов был поздним. При этом была угроза соседним домам, которые в результате удалось отстоять.

Тем не менее, жилище выгорело полностью — общая площадь пожара составила 96 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.