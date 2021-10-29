В Струнино новую поликлинику построят за 252 миллиона рублей

На официальном сайте госзакупок накануне появился лот «на выполнение работ по строительству объекта «Здание поликлиники на 250 посещений» в городе Струнино для нужд ГБУЗ Владимирской области «Александровская районная больница».

Стоимость контракта оценивается почти в 252 миллиона рублей, а сроки исполнения указаны на 2022-2023 финансовый год.

Таким образом, именно к этой дате, если все пойдет по плану, в Струнино наконец-то появится новая поликлиника.

Срок подачи заявок определен до 25 ноября текущего года.

Напомним, еще в 2018 году жители Струнино пожаловались на «прямой линии» с Президентом России на плохое состояние своего медучреждения. Главе региона, тогда еще Светлане Орловой, было дано поручение решить вопрос с приведением в порядок местного больничного городка. В результате ремонтом занимались уже при Владимире Сипягине, и в ходе работ выяснилось, что поликлинику нужно строить заново. Однако до настоящего времени этот вопрос так и не был решен. Возможно, теперь дело наконец сдвинется с мертвой точки.