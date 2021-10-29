В администрации Владимирской области отстранят от работы чиновников, которые до 15 ноября не привьются от Covid-19

Ситуация во Владимирской области с коронавирусом столь серьезна, что в администрации Владимирской области решились на весьма серьезный шаг - отстранять сотрудников, которые не привились от коронавируса, от работы без сохранения заработной платы. Такие меры принял врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

Он подписал распоряжение №842-р «О проведении профилактических прививок лицам, замещающим государственные должности в администрации области, руководителям и заместителям руководителям органов исполнительной власти области, государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, в администрации области». По нему абсолютно все чиновники, не привившиеся в срок до 15 ноября, не имеют право ходить на работу. И зарплату им с этого момента не платят.

До 15 ноября надо успеть привиться либо однокомпонтеной вакцинеой, либо сделать первую прививку из двухкомпонентной. Во втором случае, полная вакцинация должна быть сделана до 13 декабря.Сейчас, согласно распоряжения, руководители всех структурных подразделений должны подготовить списки тех, кому надо пройти вакцинацию, а также тех, кому положен медотвод.