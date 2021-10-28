В магазинах Гусь-Хрустального составили семь тысяч протоколов за нарушение масочного режима

В Гусь-Хрустальном проверяют, как неа рынках и в магазинах соблюдают масочный режим. Так 27 октября проверки прошли в семи объектах потребительского рынка. По итогам рейда сотрудниками полиции составлено 4 протокола по ст.20.6.1.КоАП РФ. Всего в октябре по этой же статье полиция выписала 39 протоколов, а сначала пандемии их в городе составили более семи тысяч.

Напомним, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП РФ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом в Роспотребнадзоре считают, как сообщила официальный представитель ведомства во Владимирской области, что штрафы для граждан надо повысить, чтобы сократить количество тех, кто ходит без масок в общественных местах.