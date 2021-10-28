Бывшая глава сельской администрации в Киржачском районе осуждена за незаконную рубку леса

В Киржачском районе осуждена бывшая глава администрации сельского поселения Кипревское за незаконную рубку леса. Собранные региональным Следкомом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летней бывшей главе администрации сельского поселения Кипревское. Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

В мае 2020 года в связи с ложно понятыми интересами службы глава администрации сельского поселения Кипревское под видом выполнения работ по расчистке и планировке территории заключила с индивидуальным предпринимателем договор на безвозмездное выполнение работ по благоустройству земельного участка. После заключения договора в нарушение законодательства о заготовке древесины женщина выдала коммерсанту разрешение на вырубку лесных насаждений на участке, подлежащем благоустройству. В результате из-за действий чиновницы незаконно вырублено более 70 деревьев, администрации Киржачского района нанесен ущерб на сумму более 2,3 миллионов рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая не признала, но с учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишил ее права 2 года занимать государственные и муниципальные должности.