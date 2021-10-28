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Общество28 октября 2021 17:02

Ритуальное предприятие Вязниковского района погасило долг после ареста недвижимого имущества

Оно задолжало по налогам больше 300 тысяч рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Одно из специализированных ритуальных предприятий Вязниковского района полностью расплатилось с налоговой задолженностью в сумме свыше 300 тысяч рублей, сообщает управление судебных приставов.

Судебным приставом - исполнителем было возбуждено исполнительное производство. Организация в отведенный срок свои обязательства не выполнила, потому был наложен запрет на регистрационные действия в отношении 3 автобусов, принадлежащих ритуальному предприятию.

Кроме этого судебным приставом был объявлен запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении помещения общей площадью 373,8 кв.м.

Уже через несколько дней долг перед государством был погашен в полном объёме.