Во Владимирской области пройдет большой этнографический диктант

С 3 по 7 ноября Федеральное агентство по делам национальностей организует VI Большой этнографический диктант. Он знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения.

Региональным оператором акции выступает Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Традиционно ожидается активное участие в этнографическом диктанте школьников, студентов вузов и профессиональных образовательных организаций. Принять участие в нём могут жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Текст диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Максимальная сумма баллов – 100. На выполнение заданий отводится 45 минут.

В этом году акция пройдёт в онлайн-формате. Стать участником добровольного испытания очень просто:

1. В любой день с 3 по 7 ноября надо зайти на сайт диктанта miretno.ru.

2. Нажать на кнопку «Пройти диктант».

3. Заполнить контактные данные.

4. Ответить на 30 вопросов.

5. Скачать сертификат участника «Большого этнографического диктанта – 2021».

Результаты акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2021 года.