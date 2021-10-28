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Общество28 октября 2021 16:27

На льготы по коммуналке во Владимирской области теперь могут претендовать директора школ и их замы

Такое решение принято на последнем заседании Законодательного собрания
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Законодательное собрание Владимирской области 28 октября на очередном заседании приняло решение об увеличении числа тех, кто имеет право на меры социальной поддержки в 33 регионе.

В ходе заседания обсуждался вопрос о внесении изменений в закон о предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан. В итоге депутаты дополнили список директорами школ и их заместителями. Теперь эти две категории имеют право на 100-процентное освобождение от оплаты коммунальных услуг. Вернее, возмещение затрат на уплату коммуналки, что не меняет сути.