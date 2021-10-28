Во Владимире откроется выставка полотен и икон, посвященная 800-летию Александра Невского

Фото АВО

29 октября во Владимире, в Центре пропаганды изобразительного искусства, состоится открытие выставки «Витязи веры и славы Руси» члена Союза художников России Андрея Орехова. Проект реализуется в рамках празднования 800-летия русского военачальника, и дипломата князя Александра Невского.

На выставке будут представлены полотна, связанные с выдающимися историческими личностями, такими как Андрей Боголюбский, Дмитрий Донской, Иван Грозный, а также иконы святых благоверных князей, канонизированных Русской Православной Церковью.

Все работы Андрея Орехова объединены одной идеей – утверждение святой Руси, государства российского. Первые русские правители бились за свою страну, укрепляли мощь державы и молились за её процветание. Во времена смуты, распрей и войн всегда были герои, нередко ценой собственной жизни защищавшие Родину.

Проект «Витязи веры и славы Руси» стал первой персональной выставкой художника и совпал с его 50-летним юбилеем.