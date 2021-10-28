Студентам РАНХиГС, сделавшим прививку от коронавируса, подарят билет в аквапарк

27 октября врио заместителя Губернатора Григорий Вишневский встретился со студентами Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Основной темой общения стала борьба с коронавирусной инфекцией.

Вячеслав Картухин сообщил, что во Владимирском филиале РАНХиГС привилось уже 195 студентов, до конца недели планируется вакцинировать ещё 200 человек. Более 70 процентов преподавателей уже привиты. Вуз придумал свою мотивацию для учащихся – каждый привившийся до июня 2022 года сможет бесплатно съездить в аквапарк «Окская жемчужина» под Рязанью. Естественно, если будет позволять текущая эпидемиологическая ситуация.

Между тем во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в регионе прошли полный курс вакцинации более 348 тысяч человек, свыше 377 тысяч прошли первый этап вакцинации. В регионе работает 71 стационарный пункт, где можно сделать прививку. Помимо Владимирского филиала РАНХиГС массовая вакцинация студентов и профессорско-преподавательского состава также организована в прививочном пункте Владимирского государственного университета.