Жительница Гусь-Хрустального украла деньги во время детской дискотеки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гусь-Хрустального передали в суд уголовное дело, возбужденное по статье «Кража».

В минувшем августе о пропаже денег заявила местная жительница, по словам которой, из рюкзака ее дочки исчезло 5000 рублей. По предположению самой заявительницы, кража могла произойти во время дискотеки в местном учреждении, на которую она водила дочку.

В ходе работы полицейские опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, и вскоре вышли на след подозреваемой, которой оказалась 32-летняя гусевчанка.

После задержания женщина созналась, что действительно украла деньги. По версии следствия и по ее собственным словам, в тот день она тоже пришла на дискотеку с дочкой, но когда узнала, что вещи участников складывают в одной комнате, воспользовалась этим и стянула из кошелька, который нашла в чужом рюкзаке, пятитысячную купюру. Наличные она потом потратила на свои цели.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.