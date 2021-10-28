В "Музее природы" откроется выставка, посвященная медведям

С 28 октября в «Музее природы» начинает работу выставка «Хозяин леса». На ней будет представлено более 60 предметов с изображениями самых разнообразных медведей из восьми фондовых коллекций Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Самодеятельное декоративно-прикладное искусство», «Дерево», «Ткани», «Живопись», «Лаковая миниатюрная живопись», «Графика», «Скульптура», «Нумизматика».

Медведь – символ добродушия и ярости, богатырской силы и неуклюжести. Кроме того, это символ луны и воскресения (возможно, из-за того, что он впадает в зимнюю спячку). Да и в современном мире отношение к медведю особое, образ его стал символом Олимпийских игр, и даже изображением правящей политической партии. А иностранцы до сих пор часто зовут русских «русскими медведями».

«Познакомиться» с косолапыми можно будет до 23 января. Цена билета - 120, 170 рублей.