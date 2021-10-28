Центр классической музыки откроет XXIV сезон большим симфоническим концертом

29 октября во Владимире в Центре классической музыки состоится открытие XXIV концертного сезона. В нём примут участие Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор и Детская хоровая капелла под управлением Артёма Маркина. В программе вечера − сочинения выдающихся русских композиторов Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского.

Напомним, что в сентябре в ЦКМ уже состоялись концерты Владимирского камерного хора и Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, которые также открыли творческий сезон. Хор представил программу «Народные мотивы», исполнив песни русских и зарубежных композиторов, обработки русских и зарубежных народных песен. Губернаторский симфонический оркестр открыл сезон программой из произведений Чайковского.