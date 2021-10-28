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Здоровье28 октября 2021 13:16

В Александровской районной детской больнице дополнительно развернули 10 коек

Всего в регионе развернуто 2315 коек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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28 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 318 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 61846 случаев заболевания.

В медицинских организациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 91,4 процента из них занято (2115), свободны 200 коек. 28 октября развёрнуто дополнительно 10 коек в Александровской районной детской больнице.

52378 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 50 человек. За период наблюдения в области отмечено 2205 летальных случаев (+5 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 382559 жителей региона, второй – 351286.