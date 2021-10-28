Во Владимире привиться от коронавируса теперь можно в "Ивановских мануфактурах"

Теперь в областной столице сделать прививку от коронавируса можно в торговом комплексе "Ивановские мануфактуры". В будни он будет работать с 10:00 до 15:00, в выходные - с 10:00 до 13:00. Как и в других торговых центрах, пройти вакцинацию там можно будет без предварительной записи.

Кроме того, в ближайшее время получить прививку от коронавируса можно будет и в кожвендиспансерах, правда, только трех крупных городов региона - Владимире, Коврове и Муроме.

Как отмечают в областном департаменте здравоохранения, в последнее время темпы вакцинации в регионе немного выросли .сейчас в среднем за сутки прививают пять тысяч человек, но мощностей хватит на то, чтобы привить все восемь тысяч. Кстати, пока по области привиты первым компонентом вакцины более 370 тысяч человек - это 34,5% от всех взрослых, которым предстоит пройти вакцинацию от коронавируса.