В Вязниках директор организации оштрафован за коррупционное нарушение

Как сообщает прокуратура Владимирской области, вязниковское надзорное ведомство в ходе проверки ООО «Теплосеть-Импорт» выяснило, что о бывшем госслужащем, работавшем в местном отделе полиции и затем принятым в «Теплосеть» на работу, не был поставлен известность прежний работодатель.

Согласно закона, организация обязана была уведомить бывшего работодателя в течение 10 дней после заключения трудового договора, что сделано не было.

Кроме этого, в ООО оказались не приняты меры по предотвращению конфликта интересов и документы, в которых прописывалось бы взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам добросовестной работы организаций.

В результате директору было внесено представление, по итогам которого все нарушения были устранены, а два человека из числа сотрудников организации наказаны в дисциплинарном порядке.

Помимо этого, сам директор ООО был оштрафован за административное правонарушение, связанное с устройством на работу экс-работника МВД, на 20 тысяч рублей.