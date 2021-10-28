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Общество28 октября 2021 12:12

Во Владимирской области введены временные ограничения на охоту

Всему виной очаги африканской чумы свиней
Алексей КОТМЫШЕВ
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Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 27 октября подписал указ №177, который точно не порадует охотников.

В связи с обнаруженным ранее очагом АЧС в Кожинском охотугодье близ деревни Петрищево Кольчугинского района, по согласованию с Минприроды во Владимирской области введены ограничения на проведение охоты.

Так, любительская и спортивная охота на кабана, за исключением регулирования его численности, до 20 ноября запрещена в ряде охотугодий Александровского, Камешковского, Кольчугинского, Юрьев-Польского, Киржачского, Собинского, Судогодского, Суздальского и Петушинского районов, попадающих в радиус 100 километров от зоны наблюдения по африканской чуме свиней.

А вот в охотхозяйстве «Годуновское» Александровского района, охотхозяйстве «Елховское» Юрьев-Польского района и в охотничьих угодьях «Кожинское», «Бавленское», «Фетининское» и «Дубковское» Кольчугинского района вовсе запрещены любые виды охоты на любого зверя или птицу, за исключением регулирования их численности — все они попадают в радиус 20 километов от угрожаемой зоны по АЧС. В данном случае сроки ограничения те же — до 20 ноября.

Более подробно со списком охотхозяйств, в которых введены ограничения, можно ознакомиться в приложениях к официальному тексту указа №177.