В Александровском районе бездомный совершил 21 кражу из дачных домов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, весной и летом нынешнего года в полицию Александровского района начали поступать похожие заявления от дачников, которые сообщали о кражах с их участков.

Неизвестный похититель тащил алкоголь, продукты, а также одежду и постельное белье.

В ходе опроса очевидцев и другой работы оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 56-летний мужчина, не имеющий постоянного места жительства.

Сам он после задержания сознался в кражах, рассказав, что пробирался в дома, выставляя окна, а все украденное использовал для себя. В настоящее время следователи обвиняют его в причастности к 21 краже, сумма ущерба пока устанавливается.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Кража», на время следствия мужчину отправили в следственный изолятор.