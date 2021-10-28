Во Владимире росгвардейцы задержали подозреваемых в хранении наркотиков

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, сотрудники отдела вневедомственной охраны Владимира трижды за минувшие семь суток задерживали людей, при которых обнаруживались наркотические вещества.

Первый случай произошел на улице Минина, где стражи порядка остановили для проверки мужчину, который заметно нервничал, заметив патрульный экипаж, а затем вовсе попытался сбежать. В ходе беседы он сперва путался в ответах, а затем сознался, что имеет при себе запрещенные вещества в виде таблеток, которые он планировал продать.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что задержанным оказался 35-летний неоднократно судимый житель Петушинского района, а вещество, обнаруженное при нем, оказалось наркотиками весом около 30 граммов.

Второй мужчина был задержан на улице Старо-Гончарной. При 42-летнем владимирце обнаружили сверток с веществом, в котором эксперты также распознали наркотик весом порядка 5 граммов.

Наконец, третьим задержанным оказался 20-летний парень из Гороховецкого района, который попался в СНТ «Коммунальщик» с 26 пакетиками, в которых было расфасовано 0,45 грамма наркотических веществ.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. По сведениям регионального главка Росгвардии, всего за 10 минувших месяцев горотдел ОВО Владимира задержал уже 39 человек, при которых обнаружились наркотики общей массой 200 граммов, в 23 случаях возбуждены уголовные дела.