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Экономика28 октября 2021 11:01

Во Владимирской области построят распределительный центр «Вайлдберриз»

Власти региона говорят, что это создаст около 5 тысяч новых рабочих мест
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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27 октября в администрации Владимирской области подписано трёхстороннее соглашение о намерениях между властями региона и Собинского района, а также компанией Wildberries о строительстве на территории Колокшанского сельского поселения распределительного центра компании площадью 100 тысяч квадратных метров. Построить его должны в течение 2022-2023 годов.

В проект инвестор планирует вложить около 8 млрд рублей. Запуск объекта позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест. Власти региона обещают компании помочь с решением таких вопросов как обеспечение площадки необходимой инфраструктурой, электроэнергией, достаточными объёмами водопроводной воды и отводом стоков, возможностями подключения к газораспределительной сети, а также в получении необходимых согласований и разрешения на строительство.

"Запуск нового распределительного центра позволит местным предпринимателям сократить собственные расходы на логистику и поможет выйти на новые рынки не только в России, но и ещё в 16 странах нашего присутствия. Всего за календарный год число продавцов из Владимирской области, которые реализуют на Wildberries свою продукцию, выросло в 4 раза − до 2320", – заявляют в компании.