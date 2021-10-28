Во Владимирской области построят распределительный центр «Вайлдберриз»

27 октября в администрации Владимирской области подписано трёхстороннее соглашение о намерениях между властями региона и Собинского района, а также компанией Wildberries о строительстве на территории Колокшанского сельского поселения распределительного центра компании площадью 100 тысяч квадратных метров. Построить его должны в течение 2022-2023 годов.

В проект инвестор планирует вложить около 8 млрд рублей. Запуск объекта позволит создать около 5 тысяч новых рабочих мест. Власти региона обещают компании помочь с решением таких вопросов как обеспечение площадки необходимой инфраструктурой, электроэнергией, достаточными объёмами водопроводной воды и отводом стоков, возможностями подключения к газораспределительной сети, а также в получении необходимых согласований и разрешения на строительство.

"Запуск нового распределительного центра позволит местным предпринимателям сократить собственные расходы на логистику и поможет выйти на новые рынки не только в России, но и ещё в 16 странах нашего присутствия. Всего за календарный год число продавцов из Владимирской области, которые реализуют на Wildberries свою продукцию, выросло в 4 раза − до 2320", – заявляют в компании.