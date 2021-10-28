В Гусь-Хрустальном мужчину оштрафовали на 8 тысяч рублей за ложный донос

В Гусь-Хрустальном районе вынесли приговор 24-летнему мужчине. Его признали виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как сообщает Следком РФ по Владимирской области, все началось с того, что с декабря 2020 года по март 2021 года молодой человек в различных микрокредитных организациях получил кредиты, которые не смог погасить. Чтобы уйти от уплаты задолженности по имеющимся у него кредитным обязательствам он обратился в местную полицию с заявлением о том, что кто-то оформил на него займы с использованием его персональных данных.

Началась проверка и стало ясно, что никакого неизвестного воришки нет, а кредиты молодой человек взял сам и присутствовал при этом лично. Пришлось парню признать свою вину полностью и покаяться. С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к штрафу в размере 8 тысяч рублей.