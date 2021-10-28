В Коврове готовится к открытию новое городское кладбище

Накануне ковровчане начали обсуждать открытие нового кладбища, речь о котором ведется еще с 2016 года. Географически оно раскинется у деревни Игумново. Предварительно, открытие состоится в ноябре. Местные власти озвучили, что хоронить на старом кладбище после открытия нового уже никого не будут, в связи с чем горожане озадачились — как быть тем, кто уже выкупил места в старом некрополе?

Однако в мэрии города оружейников заверили, что переживать по этому поводу не следует.

- В данном случае имеется ввиду, что хоронить на участках, которые уже приобретены, еще будет можно. Однако новые места приобрести на старом кладбище уже не получится, - объяснила официальный представитель горадминистрации Коврова Мария Мельникова.

Впрочем, пока конкретных дат по открытию нового кладбища нет — как уточнили в мэрии, в настоящее время документы поданы на регистрацию, и лишь после того, как будут соблюдены все формальные процедуры, можно будет говорить об открытии нового некрополя и закрытии старого кладбища.