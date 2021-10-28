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Общество28 октября 2021 9:31

Во Владимирской области в третьем квартале года обнаружили 104 фальшивых банкнот

Кроме того, выявлены одна пятирублевая и пять десятирублевых поддельных монет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото Отделения Владимир Банка России

фото Отделения Владимир Банка России

За третий квартал года в банковской системе Владимирской области выявили 102 российских и 2 иностранных денежных знака, имеющих признаки подделки, сообщили в Отделении Владимира Банка России

В июле-сентябре из обращения изъято 67 пятитысячных подделок, 19 банкнот номиналом 2000 рублей, 10 банкнот номиналом 1000 рублей. Кроме того, выявлены одна пятирублевая и пять десятирублевых поддельных монет. Также обнаружено две подделки иностранных денежных знаков номиналом 100 долларов США.

Владимирские отделение Банка России напоминает о том, что нужно тщательно проверять полученные наличные деньги, особенно если расплачиваетесь на рынках, при продаже товаров с рук, а также в других торговых точках, не оснащенных специальным оборудованием для проверки денег на подлинность.

Владимирцы для определения подлинности денег могут пользоваться удобным мобильным приложением «Банкноты Банка России» или изучить признаки подлинности банкнот и монет на сайте Банка России».