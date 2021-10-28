Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2021 9:26

В Юрьев-Польском водитель «Мерседеса» второй раз попался за рулем нетрезвым

Инцидент произошел ночью 9 октября на одной из улиц райцентра
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ночью 9 октября экипаж ДПС остановил автомобиль «Мерседес», за рулем которого оказался 48-летний житель Кольчугинского района.

По всем признакам, включая запах алкоголя, мужчина был пьян, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

В ходе проверки оказалось, что этого водителя не так давно уже ловили в пьяном виде и наказали в административном порядке, что не помешало ему снова сесть за руль нетрезвым.

В связи с этим на днях отдел дознания полиции Юрьев-Польского возбудил на автолюбителя уголовное дело за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Расследование продолжается.