В Юрьев-Польском водитель «Мерседеса» второй раз попался за рулем нетрезвым

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ночью 9 октября экипаж ДПС остановил автомобиль «Мерседес», за рулем которого оказался 48-летний житель Кольчугинского района.

По всем признакам, включая запах алкоголя, мужчина был пьян, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.

В ходе проверки оказалось, что этого водителя не так давно уже ловили в пьяном виде и наказали в административном порядке, что не помешало ему снова сесть за руль нетрезвым.

В связи с этим на днях отдел дознания полиции Юрьев-Польского возбудил на автолюбителя уголовное дело за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Расследование продолжается.