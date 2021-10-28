Во Владимирской области 28 октября коронавирус подтвержден у 318 человек

Во Владимирской области 28 октября лабораторно подтверждено 318 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

78 заболевших во Владимире, 35 - в Муромском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 30 - в Ковровском районах. Вдвое меньше заболевших в Александровском - 15, по 14 - в Юрьев-Польском и Суздальском, по 13 в Петушинском и Вязниковском, по 12 - в Кольчугинском и Киржачском, по11 - в Собинском и Гороховецком, по 7 - в Камешковском и Судогодском районах, 5 случаев в Меленковском, по 4 - в Селивановском районе и Радужном.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 61 846 случаев заболевания (14 575 сл. в г. Владимире, 7165 сл. в Гусь-Хрустальном, 6830 сл. о. Муром, 5321 сл. в Ковровском, 3214 сл. в Александровском, 3135 сл. в Петушинском, 2558 сл. в Юрьев-Польском, 2679 сл. в Вязниковском, 2636 сл. в Кольчугинском, 2571 сл. в Суздальском, 2073 сл. в Собинском, 2056 сл. в Киржачском, 1624 сл. в Меленковском, 1438 сл. в Гороховецком, 1286 сл. в Камешковском, 1116 сл. в Селивановском, 844 сл. в Судогодском, 725 сл. в г. Радужном).