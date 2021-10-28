В фотоловушку Владимирского заповедника вновь попались медвежата

Как рассказали в дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области, недавно мы фотоловушка запечатлела взрослого медведя, которого заметили на том же месте, что и в апреле прошлого года. Теперь, недалеко от этого места, на другую фотоловушку рано утром «попались» еще два медвежонка - молодые особи прошлого года рождения Специалисты не исключают, что их мама тоже была радом, но не попала в кадр. Сотрудники говорят, что охранные мероприятия, которые проводятся в «Клязьминско-Лухском» заказнике, имеют настоящие живые свидетельства и помогают сохранить природу.

Кстати, это третий год подряд, когда в области документально фиксируют обитание медведей. Также фотоловушка запечатлела лисицу, лосей и зубров.