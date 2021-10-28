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Происшествия28 октября 2021 8:21

На пожаре в Коврове погиб человек

Его личность устанавливается
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

28 октября около трех часов утра в нежилом доме в Коврове случился пожар, сообщает областное управление МЧС. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии к месту пожара наблюдалось задымление внутри дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров. Сгорел мусор внутри дома. К сожалению, на пожаре погиб человек – личность устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.