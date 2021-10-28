Жителя Кольчугино наказали за катание на электросамокате без прав

Как рассказали в Кольчугинском городском суде, начальником ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району вынесено постановление о привлечении местного жителя к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, которая предусматривает наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Основанием для привлечения кольчугинца к административной ответственности послужил факт управления им транспортным средством – двухколесным электросамокатом KUGOO M4 PRO, номинальной мощностью двигателя более 0,25 кВт, с максимальной скоростью до 50 км/ч, в отсутствие специального права управления. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей. Суд согласился, что горожанин виновен в нарушении правил дорожного движения, поскольку электросамокат KUGOO M4 PRO, которым управлял он, по своим техническим характеристикам относится к мопедам, право на управление которым должно быть по закону подтверждено водительским удостоверением. Как отмечают в суде, электросамокат считается транспортным средством, на лицо на электросамокате распространяются ПДД, установленные для передвижения на мопедах. В случае нарушения ПДД гражданин может быть привлечен к соответствующей административной ответственности, в том числе, и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время существует немалое количество средств передвижения, которые способны развивать высокую скорость, в силу чего становятся источниками повышенной опасности наряду с автомобилями и иными транспортными средствами. При причинении вреда жизни и здоровью иных лиц, имущественного вреда при управлении электросамокатом, отвечающим признакам мопеда, лицо, управляющее таким транспортным средством, несет гражданско-правовую ответственность. И не имеет правового значения, является ли самокат собственностью гражданина или взят в пользование (прокат).

При этом для Владимирской области это уникальный случай, когда любителя гонять на электросамокате наказали, хотя на них регулярно жалуются жители, а сами сотрудники ГИБДД говорят об опасности такого транспорта.