Сделать прививки в гипермаркете "Глобус" теперь можно даже вечером

Как рассказали в департаменте здравоохранения, раньше прививочный кабинет в гипермаркете работал с 10.00 до 14.00, а теперь в будни он работает на четыре часа – с 10.00 до 18.00. Эта мера направлена на повышение доступности вакцинации от коронавируса и гриппа. По субботам вакцинация по-прежнему будет проходить до 14.00, воскресенье – выходной.

Напомним, с мая по настоящее время в гипермаркете привились от новой коронавирусной инфекции уже 4892 человека. С сентября здесь можно привиться и от гриппа. В обоих случаях – без предварительной записи, причем теперь обе прививки можно делать одновременно.

. Кроме гипермаркета «Глобус», привиться от коронавируса и гриппа можно и в других общественных местах областного центра. По субботам вакцинация от гриппа проходит с 10.00 до 13.00 в торгово-офисном комплексе «Восток-1» на ул. Егорова, 8-б. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции и гриппа также организована с понедельника по субботу на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» на ул. Дворянской, 27а. В будние дни прививочный пункт открыт с 13.00 до 15.00, по субботам – с 10.00 до 12.00. Также привиться от новой коронавирусной инфекции и гриппа можно в торговом центре «Мегаторг» на улице Тракторной, 45 – по средам, четвергам и пятницам с 13.00 до 15.00.