Жительница Владимира через суд доказала, что ее муж не давал денег приятелю

Жительница областной столицы обратилась в суд с иском к владимирцу о признании договора займа незаключенным. В обоснование указано, что ответчиком была составлена расписка, по условиям которой ее муж передал ответчику денежные средства в размере 30000000 рублей наличными, без выплаты процентов и без обеспечения. Женщина полагала, что передача денежных средств не могла состояться, поскольку ее супруг часто брал кредиты в банках для своего бизнеса, в связи с чем ему были известны правила и условия оформления кредитных договоров и договоров займа, и не мог выдать займ на таких условиях. Кроме того, у него отсутствовали как собственные средства, так и заемные, для фактической выдачи денежных средств, а в то время, когда была составлена расписка, истец с супругом находились за границей. Полагала, что спорные договор и расписка подписаны ее мужем с целью оказания помощи ответчику в формировании «искусственной» кредиторской задолженности в ущерб другим кредиторам перед процедурой банкротства ответчика. Просила суд признать договор займа незаключенным.

Изучив представленные по делу доказательства, суд пришел к выводу, что у ее супруга отсутствовали собственные средства для фактической выдачи ответчику денежных средств в сумме 30000 000 рублей по договору займа. Кроме того, он не мог подписать договор и передать деньги наличными, поскольку его в это время вообще не было в России. Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что собранными по делу доказательствами не подтверждена передача денег в сумме 30000000 руб. по договору займа, заключенному с ответчиком, а также возврат указанных средств ответчиком, в связи с чем исковые требования Г. о признании спорного договора займа незаключенным, были удовлетворены. Заочное решение не вступило в законную силу.