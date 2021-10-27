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Происшествия27 октября 2021 17:16

Во Владимире задержан похититель планшета из магазина электроники

Преступление было совершено в июне текущего года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 35-летний уроженец соседнего региона, временно живущий во Владимире, подозревается в краже из магазина.

По версии следствия, в июне мужчина пришел в местный магазин электроники и бытовой техники и украл с витрины планшет стоимостью 17 тысяч рублей, пока продавцы были заняты.

Установить личность мужчины оперативникам удалось благодаря опросу очевидцев и изучения записей с камер видеонаблюдения. На днях мужчину удалось задержать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время задержанного полицейские проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.