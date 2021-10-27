В Карабаново семь чиновников наказаны за нарушения в сфере закупок

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведения проверки в сфере закупок, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», в администрации города Карабаново были обнаружены нарушения.

Так, на торги утверждалась противоречащая закону документация, оплата по контрактам производилась не в положенные сроки, информация о контрактах с нарушением сроков размещалась в единой информационной системе, да и план-график закупок был утвержден администрацией с нарушением.

В результате главе горадминистрации внесено представление, по итогам рассмотрения которого шесть ответственных сотрудников мэрии были наказаны в дисциплинарном порядке.

Кроме того, на исполняющего обязанности главы администрации Карабаново возбуждено несколько дел об административных правонарушениях в сфере системы госзакупок. По итогам их рассмотрения чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей.