Владимирская спортсменка завоевала золото фестиваля "Кубок Балтийского моря"

22 − 24 октября в Санкт-Петербурге проходил Международный фестиваль боевых искусств «Кубок Балтийского моря». В этом году он собрал более 1300 спортсменов из российских регионов и зарубежных стран. Обширная спортивная программа включала в себя Всероссийский турнир по тхэквондо, Кубок мира по хапкидо и Кубок генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге по тхэквондо ТК5.

Юниорка Владислава Барвенова, представлявшая Владимир и Владимирскую область, завоевала свой Кубок Балтийского моря. В спарринговых соревнованиях по тхэквондо WT наша спортсменка выиграла три боя из трёх и заняла первое место в весовой категории 55 килограммов.

Владиславе 16 лет, 10 из них она занимается тхэквондо и уже имеет чёрный пояс. Девушка является кандидатом в мастера спорта, чемпионкой Владимирской области, победителем соревнований окружного и всероссийского уровня.

- Владислава – настоящий боец. В самой непростой ситуации умеет концентрироваться и анализировать соперника. Она полностью уверена в себе и не боится соперника, кем бы он ни был, − это важное качество бойца. Тхэквондо, как и любой спорт, – это не только турниры, это тяжёлая ежедневная работа. Тренировки требуют и отдачи, и времени. Особенно тяжело старшеклассникам, но Владислава справляется. Несмотря на серьёзное погружение в спорт, она неплохо учится в школе, − рассказал тренер спортсменки Мовсес Агаронян.