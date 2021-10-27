В парке "Добросельский" пообещали закрепить упавшие лавочки

Депутаты горсовета прошлись по обновленному парку "Добросельский". У них, а ранее у жителей областного центра, возникли вопросы по способу установки волнообразных скамеек для отдыха.

По утверждению подрядчика, парковую мебель портят исключительно вандалы и крайне энергичные подростки, заскакивающие на скамейки на своих скейтах, самокатах и даже велосипедах.

В ответ депутаты и представители инициативной группы обратили внимание подрядчика на невнятный крепеж. Судя по конструкции, каждую скамейку следует крепить к асфальту или тротуарной плитке анкерными болтами. Но по факту на некоторых скамейках болты раскрутились и выскочили, а вместо них забили нелепые прутья из поржавевшей арматуры.

Начальник управления ЖКХ Алексей Шумник назвал эти замечания справедливыми и пообещал, что в начале весеннего сезона основание парковых скамеек надежно забетонируют, и проблема крепежа будет решена.

Депутатов и жителей такой долгоиграющий вариант не устроил. В результате договорились, что подрядчик постарается надежно закрепить скамейки в ближайшую неделю, до заморозков. А заодно восстановит поврежденное в двух местах прорезиненное покрытие детской площадки и несколько погнутых планок на дорожке из пластификата.